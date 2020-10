Brasile: ambasciata d'Italia ospita iniziativa per smaltimento apparecchi elettronici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Brasilia ospiterà il 29 ottobre, dalle ore 9 alle ore 17, nel proprio parcheggio esterno un "Drive Thru" per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche da ricondizionare e donare a studenti delle scuole pubbliche del Distretto federale (Df). Gli interessati, riferisce una nota, potranno consegnare agli operatori della cooperativa "Metarreciclagem" gli apparecchi (quali computer, stampanti, cellulari, carica batterie e piccoli elettrodomestici) in tutta sicurezza. Sarà sufficiente collocarli in un imballaggio. Le apparecchiature consegnate che ne presentino le condizioni verranno ricondizionate e successivamente donate a studenti delle scuole pubbliche del Distretto federale (Df). Diversamente, saranno riciclate e smaltite secondo una specifica procedura, che consentirà il recupero di plastiche, metalli e parti elettroniche che, opportunamente trattate, daranno vita ad altri oggetti, rientrando quindi nel ciclo economico. (segue) (Com)