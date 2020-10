Brasile: ambasciata d'Italia ospita iniziativa per smaltimento apparecchi elettronici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa fa parte del programma "Reciclotech", promosso dalla segreteria per la Scienza, Tecnologia ed Innovazione del Df, in collaborazione con l'organizzazione "Programando o Futuro (Programmando il Futuro)", e si inserisce nelle iniziative sostenute in tutto il Brasile dall'Istituto "Lixo Zero (Zero Rifiuti)" in occasione dell'omologa settimana, celebrata dal 23 al 30 ottobre 2020, per favorire l'educazione ambientale e la tutela dell'ambiente, anche attraverso il corretto riciclo dei rifiuti. La sede diplomatica italiana promuove sin dal 2010 una serie di attività volte a garantire la produzione di energia da fonti alternative, lo smaltimento ed il riciclo delle acque reflue ed il recupero di rifiuti elettronici, anche grazie alla collaborazione con la cooperativa "Metarreciclagem". Recentemente l'ambasciata ha adottato ulteriori soluzioni per il corretto trattamento dei rifiuti solidi e la produzione di compost per usi agronomici e per florovivaismo, al fine di ridurre ulteriormente l'impatto delle attività della Sede sull'ecosistema. (Com)