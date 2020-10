Covid: commercialisti a confronto sul futuro del turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il cluster turismo: ci attende un futuro radioso?" è il titolo del webinar, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell'ambito delle iniziative sul cluster d'impresa. L'evento è stato caratterizzato da due workshop. Nella prima sessione di lavori "Futuro del turismo: scenari e prospettive", introdotto e moderato da Achille Coppola, segretario nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili italiani e consigliere delegato del Progetto Attività d'impresa, a cui hanno partecipato Giorgio Palmucci (presidente Enit), Massimo Caputi (presidente Federterme), Alessandro Belli (Cdp Sgr head of tourism), Marco G. Malacrida (Str Director Italy), Massimiliano Macaione (Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners). Al secondo workshop "Come prepararsi a valorizzare le opportunità del Turismo", moderato da Liliana Speranza, consigliere dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, cluster "Made in Italy", a cui sono intervenuti Dante Amati (responsabile Grandi Progetti Invitalia), Michele Sambaldi (Managing Director Pellicano Hotels), Fabrizio Sammarco (Ceo Italia Camp), Amedeo Manzo (presidente Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo), Giorgio Ribaudo (direttore Thrends), Dario Leone (Partner Head of Hospitality Italy at Cushman & Wakefield). (Ren)