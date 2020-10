Covid: Ronzulli (FI), governo ha fallito davanti a seconda ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato Licia Ronzulli, in una nota, afferma: "le proteste dei cittadini, il caos nei pronto soccorso, le scuole superiori che chiudono, le nuove restrizioni e la mancanza di una quantità di vaccino antinfluenzale tale da procedere a una vasta campagna di immunizzazioni, rappresentano il fallimento del governo anche nella gestione di questa annunciata seconda ondata. Per il presidente del Consiglio è sbagliato parlare di un’impreparazione davanti a questo nuovo picco di contagi: se davvero è così e non c’è stata alcuna sottovalutazione, significa che sono incapaci e inadeguati, perché i fatti parlano da soli e il governo non è riuscito a fare nulla per gestire e contenere questa nuova e pericolosa fase dell’emergenza". (Com)