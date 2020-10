Energia: Commissione Ue accetta revoca impegni Engie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha accettato, ai sensi del Regolamento Ue sulle concentrazioni, la revoca di alcuni impegni presi da Gaz de France al momento dell'acquisizione di Suez (nel frattempo queste società hanno cambiato nome e sono diventate Engie). La Commissione aveva autorizzato l'operazione a determinate condizioni nel novembre 2006. Conformemente agli impegni, Engie ha costruito nuove capacità di stoccaggio del gas nella cavità EZ20 presso il sito di Etrez in Francia. Engie doveva anche offrire queste capacità al mercato attraverso un meccanismo trasparente e non discriminatorio attraverso le aste, garantendo nel contempo che nessun operatore di mercato ricevesse più di una terza parte. Questi impegni relativi alla vendita di nuova capacità sono stati presi senza una data finale e Engie ha quindi chiesto alla Commissione di revocarli. La Commissione ha svolto un'indagine per determinare se una deroga fosse giustificata in considerazione dell'evoluzione delle condizioni di mercato e tale indagine ha rivelato che la struttura dei mercati rilevanti e la legislazione applicabile sono sufficientemente cambiate e, pertanto, che tale impegno non è più necessario per garantire l'accesso allo stoccaggio del gas e per mantenere concorrenza nei mercati di fornitura di gas a valle. Per questo motivo la Commissione ha deciso di approvare la richiesta di revoca parziale degli impegni di Engie. (Beb)