Nagorno-Karabakh: Azerbaigian detiene 17 prigionieri di guerra armeni

- Sono 17 gli armeni attualmente detenuti in Azerbaigian come prigionieri di guerra: è quanto dichiarato dal comitato per le indagini dell'Armenia nel quadro del conflitto in atto nel Nagorno-Karabakh. "Stiamo lavorando con la rappresentanza armena presso la Cedu e la commissione inter dipartimentale del ministero della Difesa sui prigionieri di guerra, per applicare misure urgenti nei confronti di queste persone, misure relative agli aiuti medici, che non venga applicata tortura e altro", ha detto Rafayel Vardanyan, direttore del Dipartimento di scienze forensi della commissione investigativa armena. Vardanyan ha affermato che le informazioni su altri due prigionieri di guerra sono attualmente in fase di chiarimento.(Res)