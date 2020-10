Italia-Russia: Petrocelli (M5s), diplomazia parlamentare indispensabile per stabilità e crescita economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore dell'M5s, Vito Petrocelli, presidente della commissione Esteri di Palazzo Madama rendo noto che "oggi si è svolta una riunione in videoconferenza tra la commissione Esteri del Senato e i nostri omologhi del Comitato per gli Affari internazionali del Consiglio della Federazione dell’Assemblea federale della Federazione Russa". "Il confronto - spiega Petrocelli - si è sviluppato su due temi di interesse comune: le questioni della sicurezza europea e della cooperazione internazionale nei conflitti regionali e, a seguire, lo stato della diplomazia parlamentare europea con particolare riguardo ai legami interparlamentari tra i due Paesi". Il presidente della commissione Esteri del Senato rivela come "i lavori sono stati aperti dalle relazioni mia e del presidente Konstantin Kosachev, che hanno ripreso i punti essenziali della relazione parlamentare del Comitato e della risoluzione della Commissione, adottate nel 2019 a conclusione dell'esame sullo stato attuale delle relazioni russo-italiane. Gli interventi dei parlamentari di entrambe le parti hanno sottolineato l’importanza della diplomazia parlamentare come contributo fondamentale allo sviluppo dei rapporti bilaterali, come veicolo di avvicinamento dei popoli italiano e russo e di rafforzamento dei legami storici, culturali e di amicizia che uniscono i due Paesi". (segue) (Com)