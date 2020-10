Italia-Russia: Petrocelli (M5s), diplomazia parlamentare indispensabile per stabilità e crescita economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basandosi sulle relazioni parlamentari sempre più strette tra il Comitato e la Commissione favorite dal Protocollo di collaborazione firmato a Mosca nel giugno 2019 - prosegue il presidente Petrocelli - le parti hanno ribadito l’importanza della politica dei 'piccoli passi', con l’obiettivo di trasformare le relazioni positive tra Russia e Italia in un veicolo di distensione per i rapporti tra gli altri Stati dell’Ue e della Nato con la Russia stessa. A tal fine, le parti hanno espresso disponibilità a discutere un’eventuale tabella di marcia di iniziative concrete. Dopo aver constatato la coincidenza di interessi su molte questioni dell’agenda internazionale e ribadito la necessità di un dialogo approfondito nell’interesse della pace e della sicurezza in Europa - aggiunge il senatore - i senatori che sono intervenuti hanno auspicato un consolidamento dei legami economici tra piccole e medie imprese dei due Paesi, strumento indispensabile di crescita economica e stabilità. Al termine della videoconferenza - conclude Petrocelli - io e il mio omologo Kosachev abbiamo ribadito la nostra volontà di proseguire con la prassi di riunioni congiunte regolari, sostenere i contatti tra altri comitati e commissioni delle due Assemblee e promuovere videoconferenze e visite nelle rispettive realtà regionali". (Com)