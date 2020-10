Roma: rapinano prostitute su via Ardeatina, arrestati quattro giovanissimi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini dei carabinieri della stazione Roma Divino Amore hanno preso il via dalle denunce presentate dalle ragazze che hanno raccontato dettagliatamente quanto loro accaduto. Una prima identificazione degli autori delle rapine è avvenuta quando i militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza di alcuni distributori automatici di bevande, posizionati in località Santa Palomba del comune di Pomezia, che erano stati depredati da alcuni giovani. Visionando i filmati e sottoponendoli alle vittime, le due ragazze hanno riconosciuto in quei fotogrammi i loro aguzzini, procedendo successivamente a formali riconoscimenti. Inoltre, la stessa notte dell’ultimo colpo messo a segno dalla banda a luglio, una pattuglia di carabinieri aveva controllato alcuni giovani che, con atteggiamento sospetto, stavano camminando al buio lungo via Ardeatina. Alcuni di questi, sprovvisti di documenti, hanno fornito ai militari false generalità, mentre gli altri, identificati con certezza, sarebbero poi risultati essere i protagonisti dei gravi fatti delittuosi. (segue) (Rer)