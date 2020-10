Roma: rapinano prostitute su via Ardeatina, arrestati quattro giovanissimi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alle testimonianze rese dalle vittime e alle identificazioni, i carabinieri hanno fornito all’Autorità giudiziaria un quadro indiziario assolutamente solido, tale da far ravvisare nelle condotte tenute dai giovani una notevole ed allarmante pericolosità sociale, soprattutto in considerazione della giovanissima età degli indagati, appena maggiorenni, nonché della violenza, dell’aggressività e dell’azione in gruppo che ha contraddistinto la loro condotta criminale. Condividendo pienamente le risultanze delle investigazioni dei carabinieri, la Procura della Repubblica di Velletri ha richiesto e ottenuto l’ordinanza di custodia cautelare. (Rer)