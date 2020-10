Francia: Consiglio francese del culto musulmano contrario a caricature Maometto nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio francese del culto musulmano (Cfcm), Mohammed Moussaoui, si è detto contrario alla diffusione di caricature su Maometto nelle scuole. "Il dovere di fraternità impone a tutti di rinunciare a certi diritti", ha detto ai microfoni dell'emittente radiofonica "France info" Moussaoui, secondo il quale l'iniziativa non è la "buona soluzione per spiegare ai bambini la libertà di espressione". "Ci sono altri mezzi per spiegare il rispetto reciproco, il rispetto delle libertà degli uni e degli altri", ha aggiunto. Il presidente del Cfcm ha inoltre evocato l'incontro avvenuto ieri all'Eliseo con il presidente Emmanuel Macron. Il capo dello Stato "non ha detto che bisogna continuare a pubblicare queste caricature. Ha detto 'Non rinunceremo alle caricature'. Non è la stessa cosa", ha spiegato Moussaoui.(Frp)