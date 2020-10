Imprese:oggi Flash mob di Apeca a Palazzo Lombardia per chiedere a Regione interventi di sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appuntamento a Milano è oggi, martedì 27 febbraio alle 15.30, in piazza Città di Lombardia (davanti a Palazzo Lombardia): con Apeca (l'Associazione del commercio ambulante aderente a Confcommercio Milano) flash mob degli ambulanti per chiedere alla Regione interventi urgenti e concreti di aiuto a sostegno delle centinaia di imprenditori di fiere, sagre, manifestazioni sportive ed eventi di spettacolo che ormai non lavorano più da 8 mesi a causa dei divieti per l'emergenza Covid. "Sono i 'dimenticati' della pandemia: nessuno si ricorda di loro – afferma il presidente di Apeca Giacomo Errico – Manifesteremo nel pieno rispetto delle regole. E abbiamo già chiesto mediante una lettera di essere ricevuti dal Governatore Fontana per sottolineare personalmente a lui l'urgenza di un maggiore ascolto e confronto in questo momento di grandissima crisi per gli ambulanti. No ad ulteriori provvedimenti restrittivi, sì a interventi immediati e concreti di aiuto". (Com)