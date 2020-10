Messico: Lopez Obrador, impegno per estendere a sud incentivi economici del piano "Zona libre" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano è uno degli strumenti pensati dal governo per contrastare la migrazione verso il nord del continente, offrendo opportunità di lavoro e integrazione contro povertà e delinquenza. Una strategia accelerata dalle pressioni che il governo usa di Donald Trump ha esercitato per limitare il flusso migratorio. Le condizioni privilegiate offerte alla "Zona libre" sono considerate "l'ultima carta" per rendere meno appetibile il passaggio oltre frontiera. Oltre alla zona franca il governo ha scommesso su forti investimenti infrastrutturali, privilegiando le regioni più deboli dal punto di vista socio economico. C'è il corridoio "economico e commerciale" nell'Istmo di Tehuantepec, la striscia di terra in cui minore è la distanza tra gli oceani Atlantico e Pacifico. Un'arteria da 300 chilometri da attrezzare al meglio per "facilitare il trasporto di mercanzia tra i paesi dell'Asia e la costa est degli Stati Uniti": in pratica, verrà realizzata una linea ferroviaria per il trasporto merci, "si risistemerà a strada esistente, si rimetteranno in funzione i porti di Salina Cruz (la struttura sul pacifico non lontana da una raffineria della Compagnia energetica nazionale Pemex) e di Coatzacoalcos, si sfrutterà il petrolio, li gas, l'acqua, il vento e l'elettricità della regione e si si installeranno fabbriche per assemblare componenti e produrre manufatti". Il tutto rendendo la fetta di terra una "zona libera o franca", senza "rinunciare alla sovranità territoriale" e garantendo il rispetto dei diritti ambientali e delle popolazioni locali. (segue) (Mec)