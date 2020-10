Covid: Viminale, istituito in prefettura a Torino tavolo permanente anticrisi per imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prefettura di Torino, con il consenso delle associazioni che rappresentano le categorie di commercio, artigianato, industria e servizi, ha istituito ieri un tavolo anticrisi permanente per individuare soluzioni per le imprese in difficoltà a causa della pandemia. Ne dà notizia il Viminale sul suo sito web. L'obiettivo del prossimo incontro, che si terrà il 29 ottobre, è quello di allargare lo sguardo a tutto il territorio regionale e individuare il modo più efficace per utilizzare le risorse pubbliche già stanziate e quelle in arrivo. (Rin)