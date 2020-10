Sport: assessore Roma, chiederemo ristoro perché palestre e piscine non chiudano per sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Chiediamo un ristoro, un sostegno importante per palestre e piscine che chiudono una seconda volta, dobbiamo evitare che restino chiuse per sempre. Da parte nostra ci sarà una nuova richiesta, tramite Anci o direttamente al governo, per un sostegno attivo a queste realtà”. Lo ha detto l'assessore allo Sport Daniele Frongia durante la conferenza stampa in streaming sul piano di conservazione dello Stadio Flaminio.(Rer)