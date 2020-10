Burkina Faso: elezioni presidenziali, candidati firmano patto di buona condotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I candidati alle elezioni presidenziali in Burkina Faso si sono impegnati a tutelare la coesione sociale durante il periodo di campagna che precederà il voto del prossimo 22 novembre. In un accordo firmato alla presenza del capo del governo Christophe Dabiré e degli organizzatori dello scrutinio candidati, responsabili dei media, organizzazioni della società civile ed attivisti hanno sottoscritto un patto di buona condotta sotto l'egida dell'Alto Consiglio della Comunicazione per una campagna elettorale ed elezioni pacifiche. “I candidati si impegnano ad evitare di trattare discorsi fautori di odio, stigmatizzanti e di divisione. Si impegnano a ricorrere, se necessario, ad organi legali di gestione dei conflitti. Sono impegnati a educare i loro attivisti a usare un linguaggio calmante e unificante", ha dichiarato alla stampa Mathias Tankoano, presidente del Consiglio superiore per la comunicazione. (segue) (Res)