Burkina Faso: elezioni presidenziali, candidati firmano patto di buona condotta (2)

- Assente il presidente uscente e candidato Roch Marc Christian Kaboré, rappresentato per l'occasione dal consulente Clément Sawadogo, il quale ha assicurato che i partiti membri dell'alleanza di maggioranza faranno tutto il possibile per rispettare questo impegno: “Ci impegniamo a portare avanti una campagna pacifica, una campagna di cortesia, una campagna nel rispetto e nella considerazione reciproca”, ha dichiarato. Per il leader di opposizione Zéphirin Diabré, il patto di buona condotta non copre tuttavia tutti gli aspetti della campagna elettorale. “Ci sono comportamenti che attualmente vediamo in campo che sono problematici per noi. Quando si vede tutto quello che esiste come corruzione elettorale, (un testo così) non risolve tutte le questioni che possono in qualche modo rovinare la trasparenza, e quindi il contesto pacifico, delle elezioni. Abbiamo bisogno di una riflessione molto più approfondita", ha detto. A pochi giorni dall'apertura ufficiale della campagna elettorale, il presidente del Consiglio superiore per la comunicazione Tankoano ha ribadito che la sua istituzione garantirà il rispetto di questo patto di buona condotta. (Res)