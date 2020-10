Banche: Generali presenta due soluzioni per il Superbonus 110 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Generali amplia l’offerta di servizi di consulenza sulla componente non finanziaria del patrimonio, aiutando i proprietari di immobili ad intercettare le opportunità del Superbonus 110 per cento. Secondo quanto riferito da un comunicato stampa, a partire da oggi, la clientela di Banca Generali ha accesso a due nuove soluzioni personalizzabili pensate per consentire l’esecuzione di opere di ristrutturazione ed efficientamento energetico, cogliendo i benefici fiscali stabiliti dal Decreto Rilancio n. 77 del 17 luglio 2020. In particolare Banca Generali ha sviluppato due diverse soluzioni dedicate sia alla clientela privata che non: la Soluzione Credito Dedicato e la Soluzione All Inclusive. La prima soluzione messa in campo da Banca Generali è pensata per i titolari di immobili che hanno già individuato progettisti e imprese di fiducia per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione del proprio immobile e vogliono usufruire dei benefici del Superbonus 110 per cento. Attraverso questa proposta – denominata “Soluzione Credito Dedicato” -, Banca Generali offre ai propri clienti la copertura dei fabbisogni finanziari derivanti dai lavori di ristrutturazione. Per la clientela, la “Soluzione Credito Dedicato” si articola in due fasi: apertura di uno scoperto di conto corrente che fornirà la liquidità necessaria in tutte le fasi di avanzamento dei lavori, senza dover attingere a liquidità propria o dover liquidare investimenti finanziari per creare la provvista necessaria ai pagamenti; cessione a Banca Generali del credito di imposta, il quale costituirà la fonte di rimborso per lo scoperto di Conto Corrente. (segue) (Com)