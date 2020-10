Banche: Generali presenta due soluzioni per il Superbonus 110 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Soluzione Credito Dedicato” mette inoltre a disposizione del cliente un servizio completo di assistenza per l’intero processo, comprensivo di verifica di congruità del progetto e certificazione fiscale attraverso l’accesso diretto alla piattaforma Deloitte dedicata al Superbonus. Alla proposta, Banca Generali ha applicato un pricing tra i più competitivi sul mercato: ciascun Superbonus da 110 euro viene infatti acquistato al prezzo di 102 euro. In alternativa alla Soluzione Credito Dedicato, Banca Generali ha sviluppato una proposta per offrire ai proprietari di immobili una gestione end to end di tutte le operazioni rientranti nel perimetro del Superbonus 110 per cento. Tale proposta, denominata “Soluzione All Inclusive”, viene erogata attraverso una partnership con Gabetti Lab che, attraverso un servizio suddiviso in diversi step operativi coordinati dallo stesso interlocutore, finalizza il processo di riqualificazione ed efficientamento energetico dell’immobile. La “Soluzione All Inclusive” di Gabetti Lab per i clienti di Banca Generali prevede un iniziale studio di fattibilità tecnica e fiscale dell’intervento; la validazione e certificazione del progetto; la stesura di un contratto senza varianti in corso d'opera e senza scarico di responsabilità; l’esecuzione dei lavori; il rilascio delle certificazioni pre e post interventi. Al cliente viene inoltre garantita la possibilità di scegliere la direzione dei lavori nonché la facoltà di indicare progettisti e imprese a lui graditi. (segue) (Com)