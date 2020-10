Banche: Generali presenta due soluzioni per il Superbonus 110 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicedirettore Generale di Banca Generali, Andrea Ragaini, ha dichiarato: “Il Superbonus 110 per cento è una grande occasione per rilanciare il valore degli immobili che da sempre rappresentano la componente principale del risparmio privato degli italiani. Con queste due soluzioni vogliamo mettere a disposizione della nostra rete di private banker e wealth advisor tutti gli strumenti necessari per aiutare le famiglie ad intercettare gli interessanti vantaggi fiscali introdotti dal Decreto Rilancio. Per questo motivo, abbiamo creato condizioni di accesso semplici e agevoli, regolate da un contratto flessibile e personalizzabile con condizioni di pricing chiare, trasparenti e competitive. La duplice soluzione, all inclusive o credito dedicato, ci consente inoltre di rispondere sia alle necessità di rivalutazione del patrimonio immobiliare privato e non”. (Com)