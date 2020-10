Imprese: Sparkle e Mobileum insieme per offrire servizi di roaming e connettività internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sparkle, primo operatore di servizi wholesale internazionali in Italia e ottavo nel mondo, e Mobileum, azienda leader in servizi di analisi per il roaming e la sicurezza nelle telecomunicazioni, la gestione del rischio e i test end to end, annunciano la loro collaborazione per l’offerta di servizi integrati di roaming e sicurezza agli operatori mobili a livello globale. Stando al relativo comunicato stampa, con reti mobili sempre più sofisticate e che lo saranno ancora di più con l’introduzione del 5G gli operatori hanno la necessità di monitorare, analizzare e rilevare attività anomale e violazioni della sicurezza prima che queste abbiano un impatto sull'utente finale e sui costi e ricavi dell’operatore. Grazie alla nuova collaborazione costruita su una relazione di lunga data nel campo dei servizi roaming avanzati, prosegue la nota, Sparkle e Mobileum hanno realizzato un'infrastruttura di intelligence unica, in grado di offrire a operatori di rete mobile (Mno) e operatori virtuali (Mvno) strumenti di analisi avanzati per la connettività Ipx, il roaming dati, la segnalazione per i protocolli Ss7, Diameter e Gtp e per altre soluzioni di roaming avanzate. (segue) (Com)