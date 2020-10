Imprese: Sparkle e Mobileum insieme per offrire servizi di roaming e connettività internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi sono forniti attraverso una piattaforma integrata di nuova generazione che copre un'ampia gamma di scenari di connettività, dal VoLTE all'IoT al 5G. Inoltre, grazie a una piattaforma cloud all'avanguardia che può essere implementata anche nella sede dei clienti, Sparkle e Mobileum sono in grado di offrire una proposizione altamente flessibile, sia dal punto di vista dell'architettura, sia del modello di business. “Questa partnership rappresenta una nuova era nel rapporto tra Sparkle e Mobileum: la connettività globale e il portafoglio servizi di Sparkle e la piattaforma Active Intelligence di Mobileum sono soluzioni complementari che, se combinate, creano un'infrastruttura di intelligence unica in grado di supportare un’ampia gamma di servizi di roaming sicuri", ha commentato Michele Campriani, chief sales officer di Mobileum. "Grazie alla collaborazione miglioriamo il nostro portafoglio di servizi come fornitore di soluzioni in aggiunta alla pura connettività: siamo fiduciosi che si aprirà un nuovo capitolo fruttuoso e di successo nella storia di Sparkle come fornitore di riferimento per gli operatori mobili a livello globale", ha aggiunto Mario Pastore, chief revenue officer di Sparkle. (Com)