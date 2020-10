Russia-Francia: mufti della Cecenia accusa Macron di incitamento all'odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mufti e consigliere della presidenza della repubblica russa di Cecenia, Salakh-Khadzhi Mezhiyev, ha definito il presidente francese Emmanuel Macron "terrorista numero uno" e lo ha accusato di incitamento all'odio etnico per le azioni in memoria del docente ucciso nella periferia di Parigi. Le parole del mufti giungono in un comunicato pubblicato sull'account Instagram dell'Amministrazione spirituale dei musulmani della Cecenia, ripreso dall'emittente televisiva russa "Dozhd". (segue) (Rum)