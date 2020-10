Russia-Francia: mufti della Cecenia accusa Macron di incitamento all'odio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Drian ha anche denunciato "insulti diretti al presidente (Emmanuel Macron), espressi ai massimi livelli dello Stato turco". "L'ambasciatore francese in Turchia è stato quindi richiamato ed è rientrato a Parigi domenica 25 ottobre 2020 per consultazione", ha aggiunto il ministro. In precedenza Erdogan ha affermato che l'omologo francese Macron ha bisogno di "cure mentali" a causa della sua ostilità verso l'Islam. "Qual è il problema di Macron con l'Islam e i musulmani? Ha bisogno di cure per la sua salute mentale", ha affermato Erdogan al congresso del Partito per la giustizia e lo sviluppo (Akp) nella provincia centrale di Kayseri. “Cosa si può dire a un capo di Stato che tratta in questo modo milioni di membri di una minoranza religiosa nel suo paese? Prima di tutto, (ha bisogno) di un controllo mentale", ha aggiunto Erdogan. (Rum)