Covid: Anzaldi (Iv), "Bonaccini chiede modifiche, anche lui destabilizzatore?"

- "Il presidente della Conferenza delle Regioni Bonaccini chiede modifiche e correzioni al Dpcm, indicando anche soluzioni alternative (perché non chiudere i centri commerciali nel weekend invece di teatri e ristoranti che rispettano le regole?). Complimenti al Tg3 per aver fatto l'intervista del giorno, ignorata da altri tg Rai pur in onda dopo. Per una volta una testata Rai fa informazione dando notizie in anteprima invece di copiare e inseguire. Se ci fosse stata la Newsroom, oltre ai conseguenti risparmi di spesa, avremmo avuto uno scoop Rai e non di una sola testata". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, che pubblica un estratto video dall'intervista di Bonaccini al Tg3. (segue) (Rin)