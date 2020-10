Covid: Anzaldi (Iv), "Bonaccini chiede modifiche, anche lui destabilizzatore?" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora anche Bonaccini verrà considerato un destabilizzatore del Governo se non peggio, come ha detto qualcuno in queste ore contro chi ha sollevato interrogativi, oppure si ragionerà seriamente sulle modifiche a un provvedimento pasticciato i cui fondamenti scientifici non sono stati esplicitati nemmeno ai ministri, come ha lamentato la ministra Bellanova?". "Tutti vogliamo combattere - prosegue Anzaldi - questa dolorosa e devastante pandemia, è inaccettabile che chi non condivide certe scelte discutibili venga additato come una sorta di guastatore. Non si può andare avanti a testa bassa e senza confronto dopo che sono stati commessi ripetuti errori". (Rin)