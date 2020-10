Bielorussia: forze di polizia hanno arrestato più di 500 persone durante proteste opposizione di lunedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di polizia della Bielorussia hanno arrestato più di 500 persone nel corso delle proteste anti-governative tenutesi ieri nel paese. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno bielorusso, ripreso dai media locali. Nella giornata di ieri l'opposizione bielorussa si è riunita in Piazza Indipendenza a Minsk per una manifestazione non autorizzata dalle autorità e ha iniziato un corteo nel centro della città, al fine di continuare le proteste contro il regime di Aleksandr Lukashenko e contestare l'esito delle elezioni presidenziali del 9 agosto scorso.(Rum)