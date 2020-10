Mali-Italia: Del Re incontra ministra Promozione donna, bambino e famiglia a Bamako

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha avuto questa mattina un incontro "fruttuoso" con Bouaré Bintou Founé Samake, ministra della Promozione della donna, del bambino e della famiglia del Mali, nel secondo giorno della sua visita ufficiale a Bamako. "Convergenza di opinioni sulla promozione e la protezione dei diritti umani, in particolare delle donne e delle bambine e dei gruppi più vulnerabili. L'Italia riconosce la promozione dei diritti delle donne come una risorsa fondamentale in tutti i settori e siamo impegnati a creare un ambiente favorevole alla parità di genere in campo politico, economico, sociale, culturale e civile", ha affermato Del Re in un post su Facebook. "L'Italia ha programmi e attività di cooperazione con il Mali volti a promuovere il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Le organizzazioni della società civile hanno un ruolo strategico e sono attori chiave per lo sviluppo globale. L'Italia conferma il suo accompagnamento e il suo sostegno per la protezione degli strati vulnerabili in Mali in coordinamento e sinergia con i programmi realizzati negli altri Paesi della subregione e con le organizzazioni regionali, in particolare l'Ecowas, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale", ha aggiunto. (Res)