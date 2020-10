Banche: Bankitalia, nel terzo trimestre irrigidimento politiche offerta su prestiti alle famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2020 le politiche di offerta applicate ai prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni hanno registrato un moderato irrigidimento in linea con il peggioramento delle prospettive economiche generali e con un calo della tolleranza al rischio. Lo comunica la Banca d’Italia, che oggi ha diffuso i dati nazionali dell’indagine sul credito bancario. Stando alla nota, rimangono invariati termini e le condizioni generali applicati sui mutui alle famiglie, mentre per il trimestre in corso gli intermediari prevedono che le politiche di offerta registreranno un nuovo contenuto irrigidimento per le famiglie. È tornata ad aumentare, scrive Bankitalia, la domanda di mutui delle famiglie per effetto del sostegno proveniente dalla riduzione del livello generale dei tassi di interesse: rimarrebbe sostanzialmente invariata, invece, la domanda di mutui da parte delle famiglie. (Com)