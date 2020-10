Turchia-Francia: Perego (Fi), Ue pretenda da Erdogan fine atteggiamento aggressivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan sono stati rivolti attacchi e insulti inaccettabili contro la Francia e il presidente Emmanuel Macron. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Matteo Perego. "L'Europa con una sola voce sia solidale e condanni fermamente una violenza verbale e discriminatoria che sempre più è lo specchio dietro il quale si nasconde la mira espansionistica regionale della Turchia (dal Mediterraneo al Nagorno Karabakh passando per la Siria e la Libia). L'Europa deve pretendere la fine di questo atteggiamento pericoloso, aggressivo e facinoroso: ne va della libertà e della storia del nostro continente. Il presidente Erdogan invece di parlare impropriamente della Shoah che insieme al genocidio armeno sono tragedie dello scorso secolo, lavori per la stabilizzazione delle regioni coinvolte dalle iniziative delle sue forze armate", si legge nella nota. (Rin)