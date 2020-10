Banche: Bankitalia, nel terzo trimestre invariati criteri erogazioni prestiti a imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2020 i criteri di erogazione dei prestiti alle imprese sono rimasti invariati, riflettendo una sostanziale stabilità dei fattori sottostanti: le banche hanno lievemente allentato i termini e le condizioni generali applicati sui finanziamenti alle imprese. Lo comunica la Banca d’Italia, che ha diffuso oggi i dati nazionali sull’indagine sul credito bancario. Per il trimestre in corso, prosegue la nota, gli intermediari prevedono che le politiche di offerta resteranno invariate per le imprese. Nel corso del trimestre, spiega Bankitalia, è proseguito l’aumento della domanda di prestiti da parte delle imprese, che continua a riflettere le ingenti esigenze di liquidità connesse con la situazione di pandemia. Per il trimestre in corso le banche si attendono un ulteriore, seppur più contenuto, incremento della richiesta di fondi da parte delle imprese. (Com)