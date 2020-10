Covid: Iezzi (Api), pizzerie perdono 60 miliardi, 200mila lavoratori a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Angelo Iezzi, presidente dell’Associazione pizzerie italiane (Api), intervistato dal blog ‘Fooderio’ sul futuro delle pizzerie italiane, ribadisce: "I pizzaioli italiani e le pizzerie d’Italia non sono portatori di Covid. Fatto salvo che la salute pubblica viene prima di tutto e su questo, in modo responsabile, ci siamo attivati fin da marzo scorso per eseguire quanto contenuto nei dispositivi dei Dpcm e delle ordinanze regionali e comunali, ci sentiamo fortemente penalizzati dalle scelte del Governo e in particolare da questa ultima chiusura. Nei mesi di lockdown abbiamo investito a nostre spese in prodotti e sanificazioni. Siamo rimasti aperti nonostante la paura, la sfiducia, le spese che correvano mentre gli incassi erano fermi a zero. Siamo rimasti in piedi e benché attendevano risorse fresche per rimetterci in equilibrio abbiamo ricevuto soldi in cambio di prestiti, ovviamente da restituire”, ha ribadito. (segue) (Com)