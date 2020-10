Covid: Iezzi (Api), pizzerie perdono 60 miliardi, 200mila lavoratori a rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La pizza italiana è il prodotto più conosciuto al mondo, che negli ultimi anni ha prodotto fatturati importanti in Italia e all’estero, dando occupazione e creando ricchezza - ha aggiunto Iezzi -. Spiace che anziché difendere questa eccellenza nel mondo, si faccia di tutto per affossarla. Dietro a una pizzeria c’è la fatica dei pizzaioli, professionalità e formazione. Ci sono maestranze e aziende che producono e distribuiscono. Un ‘mondo pizza’ che merita dignità e rispetto e non chiusure indiscriminate. Da marzo scorso fino a novembre prossimo per le pizzerie italiane - comprese anche le pizzerie al taglio - è prevista una perdita complessiva di circa 60 miliardi di euro e 200mila posti di lavoro a rischio. Siamo di fronte a un dramma sociale, imprenditoriale e occupazionale. In queste ore si parla sostegno alle attività penalizzate. Le pizzerie d’Italia si aspettano quindi soldi a fondo perduto, dimezzamento degli affitti e dei mutui, nonché la sospensione - e non il rinvio - delle bollette relative alle utenze. La misura è colma, il Governo intervenga e in fretta", ha concluso il presidente di Api. (Com)