Polonia: premier Morawiecki annuncia aiuti a settori toccati dalle restrizioni anti-Covid

- Il governo della Polonia vuole che tutte le imprese colpite dalle restrizioni contro la diffusione del coronavirus siano incluse in un programma di aiuti. Lo ha detto oggi in conferenza stampa il primo ministro, Mateusz Morawiecki, annunciando un piano di sostegno. A suo avviso ci si trova in un momento decisivo della lotta alla pandemia. "Percorriamo un sentiero stretto tra l'esplosione incontrollata dei contagi e scelte economiche difficili", ha detto. Tra le misure illustrate dal premier c'è innanzitutto l'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali per i settori della ristorazione, dell'intrattenimento, dell'esercizio fisico e delle vendite al dettaglio. In secondo luogo verrà introdotto un contributo statale per preservare i posti di lavoro. In terzo luogo è previsto un contributo a fondo perduto di 5 mila zloty per le aziende dei suddetti settori a rischio di chiusura. Gli aiuti e le riduzioni previste dal governo sono intese per le aziende i cui ricavi tra ottobre e novembre si ridurranno di almeno il 40 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. (segue) (Vap)