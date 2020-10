Polonia: premier Morawiecki annuncia aiuti a settori toccati dalle restrizioni anti-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aiuti, che riguarderanno una platea di oltre 170 mila imprese che danno lavoro a oltre 400 mila persone, hanno un valore totale di oltre 1,8 miliardi di zloty (quasi 400 milioni di euro). "Secondo alcune stime supererà i 2 miliardi", ha aggiunto Morawiecki. Il premier ha precisato anche che per il momento l'esecutivo non sta considerando la sospensione del divieto domenicale alle vendite. Il vicepremier Jaroslaw Gowin, in conferenza stampa insieme al premier, ha spiegato che il governo sta lavorando "a una strategia di sostegno all'economia polacca per i prossimi 6-9 mesi, e anche per i prossimi anni". (Vap)