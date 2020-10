Sport: Fd'I Lazio, occorre sostegno economico alle imprese e ripresa attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche in Consiglio regionale del Lazio si deve discutere su come neutralizzare questo ennesimo duro colpo inferto dal Dpcm alle imprese dello Sport, costrette a chiudere nonostante abbiano ottemperato ad ognuna delle richieste delle istituzioni, attuando tutte le misure idonee per prevenire il rischio di contagi e per assicurare condizioni di sicurezza nella pratica sportiva". Lo dichiara in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio e Alessandro Cochi responsabile sport di Fd'I. "Un intero comparto con tutti i suoi operatori e dipendenti non può e non deve essere cancellato da questa norma contraddittoria, che punisce ingiustamente aziende che hanno sostenuto ingenti spese per adeguare gli impianti, palestre e piscine alle disposizioni contenute nei protocolli sanitari richiesti dall'esecutivo nazionale e dai fantomatici tavoli tecnico scientifici - aggiungono gli esponenti di Fd'I -. A Zingaretti, tanto coinvolto nelle questioni di governo, quanto distratto e lontano dai problemi del Lazio, indirizziamo una mozione in Consiglio regionale che lo impegna ad intervenire presso il governo per sollecitare la ripresa delle attività sportive attualmente interdette nel rispetto delle misure di sicurezza e l'erogazione di risorse economiche congrue per ristorare le imprese dello sport dei mancati incassi, nonché degli investimenti fino ad ora sostenuti".(Com)