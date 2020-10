Torino: polizia municipale, dal 2 novembre nuovo sportello in strada di Mirafiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2 novembre, a Torino, sarà attivo il nuovo sportello della Polizia Municipale all'interno dei locali della Circoscrizione 2 (ex Dieci), in Strada Comunale di Mirafiori 7 (piano terra). Sostituirà quello di Via Morandi 10. Il nuovo servizio osserverà i seguenti orari: dal lunedì al giovedì: dalle 08.00 alle 17.30; venerdì: dalle 08.00 alle 15.30; sabato e festivi chiuso; telefono: 011.011 36000 – 36001; fax: 011. 011 36019; posta elettronica: pmstc10@comune.torino.it. (Rpi)