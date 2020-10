Imprese: Banco Bpm e Sace al fianco di e-work a sostegno del mercato Hr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm e Sace hanno finalizzato un’operazione di finanziamento da 1,5 milioni di euro a sostegno della liquidità del gruppo e-work, per sostenere i principali servizi offerti dall’azienda in ambito Hr. Stando al relativo comunicato stampa, grazie al finanziamento dalla durata di cinque anni, erogato da Banco Bpm tramite la propria struttura Mercato corporate Milano e garantito in tempi brevi da Sace attraverso Garanzia Italia, e-work potrà sostenere i principali servizi pensati per affrontare e gestire le necessità dei propri clienti: dallo staffing temporary e permanent alla formazione, dall’outplacement all’assessment sino alla gestione delle politiche attive del lavoro. (Com)