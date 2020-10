Covid: domani presidio Fipe-Confcommercio al palazzo della Regione a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle 11.30 i gestori dei Pubblici esercizi occuperanno le piazze di 10 città per un sit in davanti al Palazzo della Regione Campania in via Santa Lucia a Napoli. L'iniziativa organizzata da Fipe – Confcommercio, come si legge in una nota, "per ricordare il valore economico e sociale del settore e chiedere alla politica un aiuto per non morire". Le ragioni della manifestazione: "Gli ultimi provvedimenti presi da governo e alcune Regioni per il contenimento della seconda ondata di Covid-19 stanno mettendo definitivamente in ginocchio i pubblici esercizi. Non soltanto i ristoranti, svuotati dall'effetto psicologico negativo determinato dall'impennata di nuovi casi, ma anche i bar, i locali di intrattenimento e le imprese di catering e banqueting, impossibilitati a lavorare a causa delle restrizioni sugli orari di apertura e sui partecipanti a eventi e matrimoni". Obiettivo dell'iniziativa sarà "ricordare i valori economici e sociali della categoria, che occupa oltre un milione e duecentomila addetti e chiedere alla politica di intervenire in maniera decisa e concreta per salvaguardare un tessuto di 340mila imprese che prima del Covid19, nel nostro paese generava un fatturato di oltre 90 miliardi di euro ogni anno". (segue) (Ren)