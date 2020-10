Romania: oggi Camera vota su autorizzazione a procedere per ex ministro della Salute Banicioiu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dibattito e voto oggi alla Camera dei Deputati di Bucarest sulla richiesta della Direzione nazionale anticorruzione (Dna) relativa all'autorizzazione per l'avvio dell'indagine penale nei confronti del deputato Nicolae Banicioiu, accusato di traffico d'influenza e corruzione in forma continuata. L'ex ministro della Salute, Banicioiu ha respinto tutte le accuse e ha chiesto ai colleghi di votare a favore della richiesta. La commissione giuridica ha dato un parere favorevole alla richiesta della Dna. Ex ministro della Salute ed esponente socialdemocratico, Banicioiu è indagato in un'inchiesta relativa alla vendita di alcuni prodotti sanitari agli ospedali pubblici di Bucarest e nella confinante provincia di Ilfov. La procura sostiene che l'ex ministro avrebbe ricevuto 2,6 milioni di euro da due imprenditori per mantenere in carica persone con cui gli uomini d'affari avevano contratti in corso. (Rob)