Ue: De Micheli, per Recovery pensiamo a struttura centrale con poteri d'intervento straordinari

- Una struttura centrale con pieni poteri d'intervento straordinari che evitino che le opere restino bloccate dalla burocrazia. È questa la soluzione a cui sta pensando il governo in vista del Recovery plan. Lo ha detto il ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, intervistata dal direttore del "Corriere della Sera" Luciano Fontana nell'ambito di un convegno online organizzato da Rcs Academy. Alla domanda se il governo, in vista del Next Generation Ue, stia pensando a qualcosa di specifico per evitare che che le opere restino "impantanate", De Micheli ha risposto: "Siccome i problemi di decisione politica il governo non ce li ha più, perché l'elenco delle opere da far finanziare con il Recovery fund sarà deciso sul piano politico e non ci sarà ovviamente il problema finanziario. Per superare il problema progettuale, noi immaginiamo di mettere a disposizione tutte le competenze del ministero anche in maniera capillare sui territori. Per quanto riguarda il tema burocratico-amministrativo, la presidenza del Consiglio dei ministri, con il ministero degli Affari europei, sta immaginando una struttura centrale con poteri di intervento straordinario per evitare che ci siano condizioni nelle quali o le opere vengono bloccate o in termini di burocrazia non si riescono a rendicontare nella maniera migliore, per avere poi il rimborso dall'Europa e l'accesso quindi ai finanziamenti europei". "Noi - ha aggiunto De Micheli - abbiamo sperimentato dei poteri commissariali, con una collaborazione con i territori, per supportarli nella capacità di rendicontazione", ha ricordato il ministro, annunciando in conclusione: "Immagino che con il Recovery faremo un upgrading di tipologia di soluzione, anche rispetto ai modelli commissariali migliori messi in campo in questi anni". (Rem)