India-Usa: dialogo Esteri-Difesa, firmato accordo cooperazione geospaziale Beca

- L’India e gli Stati Uniti hanno firmato oggi a Nuova Delhi l’accordo per la cooperazione geo-spaziale Basic Exchange and Cooperation Agreement (Beca), preliminare all’acquisto di droni armati statunitensi, durante il dialogo “2+2” tra i ministeri indiani degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar, e della Difesa, Rajnath Singh, e i rispettivi omologhi Usa, i segretari Mike Pompeo e Mark Esper. Il governo indiano aveva annunciato la firma ieri dopo l’incontro tra i titolari della Difesa Singh ed Esper. Nella conferenza stampa congiunta seguita al dialogo Singh ha dichiarato che l’accordo è “un passo significativo”. “Abbiamo riaffermato il nostro impegno per la pace e la sicurezza nella regione indo-pacifica”, ha detto. “La nostra cooperazione militare con gli Stati Uniti sta andando avanti molto bene e abbiamo identificato progetti per lo sviluppo congiunto di equipaggiamenti per la difesa”, ha aggiunto, accennando anche ad attività di cooperazione in paesi terzi. Esper ha sottolineato che la partnership indo-statunitense è più importante che mai per garantire la sicurezza, la stabilità e la prosperità su scala regionale e globale, soprattutto in un momento in cui il mondo deve confrontarsi con la pandemia di coronavirus. (segue) (Inn)