India-Usa: dialogo Esteri-Difesa, firmato accordo cooperazione geospaziale Beca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per Pompeo ora “gli Stati Uniti e l’India sono meglio allineati” per proteggere le loro democrazie e i valori condivisi. Il segretario di Stato Usa si è soffermato sulla minaccia cinese: “I nostri leader e cittadini vedono con crescente chiarezza che il Partito comunista cinese non è amico della democrazia, dello Stato di diritto e della trasparenza”, ha detto. “Sono lieto di dire che India e Stati Uniti stanno prendendo tutte le misure per rafforzare la cooperazione contro tutte le minacce e non solo quelle poste dal Pcc”, ha proseguito, per poi dichiarare che gli Stati Uniti sono dalla parte dell’India se la sua sovranità viene minacciata. Jaishankar, oltre a osservare che le convergenze in materia di sicurezza nazionale sono aumentate, ha parlato del comune impegno per la tenuta delle catene di approvvigionamento globali. Pompeo ed Esper hanno incontrato anche il consigliere per la Sicurezza nazionale indiano, Ajit Doval, e sono stati ricevuti dal primo ministro, Narendra Modi. (Inn)