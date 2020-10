Regno Unito-Italia: Istituto di cultura di Londra sostiene "Raindance Film Festival"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto di cultura italiana di Londra sostiene anche quest’anno l’edizione del "Raindance Film Festival", l’importante rassegna del cinema indipendente del Regno Unito giunta alla 28ma edizione, che quest'anno si svolgerà prevalentemente online a causa dell'emergenza sanitaria. Lo riferisce una nota dell'Istituto di cultura. L’Italia sarà presente con quattro produzioni: "Punta Sacra" di Francesca Mazzoleni, "Non odiare" di Mauro Mancini, "Lacci" di Daniele Lucchetti e "Enfer" di Duilio Scalici. La manifestazione si terrà da domani al 7 novembre: il Festival, come di consueto, presenta al pubblico lungometraggi, cortometraggi, serie web e video di artisti non solo inglesi ma provenienti da ogni paese del mondo. Il film "Punta Sacra" racconta la vita degli abitanti di una piccola zona alla foce del Tevere, che si chiama appunto Punta sacra. In esso si intrecciano realismo e immaginario di una comunità tutta al femminile guidata da Franca; le persone sono in bilico tra nostalgia e pragmatismo, in lotta tra un forte senso di appartenenza e la mancanza di opportunità per le nuove generazioni. "Non odiare" è invece la storia di un medico di origine ebrea che mentre sta salvando un uomo, vittima di incidente stradale, si accorge che ha un tatuaggio nazista sul petto. Una scoperta che gli impedisce di salvarlo, lasciandolo così al suo destino. "Lacci" racconta di un matrimonio in crisi ambientato tra Napoli e Roma. "Enfer" è un cortometraggio realizzato durante il lockdown, con un budget minimo e solo con materiali e strumentazione che si trovavano già in casa degli autori. (Com)