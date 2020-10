Covid: De Rosa (M5s Lombardia) su disordini Milano, vicini a chi soffre, condanniamo le violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Moviemento 5 stelle lombardo arriva una condanna per le violenze avvenute ieri sera a Milano nel corso della manifestazione non autorizzata contro il Dpcm. Lo afferma in una nota il capogruppo in Consiglio regionale Massimo De Rosa. "Siamo vicini a imprenditori, commercianti e lavoratori per i quali oggi il governo annuncerà nel dettaglio l'imponente piano di aiuti previsto per il sostegno delle loro attività. Persone che rispondono a questa crisi con la serietà del lavoro, cioè quanto di più distante possa esistere da chi si riunisce a tarda ora per devastare strade, vetrine e lanciare molotov contro le forze dell'ordine", ha aggiunto. "Le prime ricostruzioni della questura parlano di ultras e di gruppi vicini all'estrema destra. La strumentalizzazione di questo tipo di manifestazione è evidente. Mentre il M5s, anche come forza d'opposizione in Regione Lombardia, assumeva con responsabilità decisioni difficili, personaggi come Salvini e Meloni, dopo aver passato un'estate a minimizzare, oggi attaccano le decisioni del governo". "Chi continua a soffiare sul fuoco del malcontento, per mero interesse politico, - conclude De Rosa - dovrebbe innanzitutto cominciare a rispondere alla sua coscienza e poi a tutti i cittadini che con fatica, impegno e sacrifici affrontano uniti la più grande emergenza del Paese dal dopoguerra ad oggi". (com)