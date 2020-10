Russia: Duma di Stato approva legge sulla Corte costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Duma di Stato ha approvato in ultima lettura gli emendamenti alla legge sulla Corte costituzionale della Federazione Russa. La modifica è stata introdotta dal presidente russo Vladimir Putin come parte dell'attuazione delle nuove disposizioni della Costituzione. Nella nuova versione della legge, la Corte costituzionale assume tra le prerogative quella di esaminare i progetti di legge federale e dei soggetti territoriali della Federazione. "Spesso accade che una legge venga adottata ed entri in vigore, prima che inizino le controversie sul suo rapporto con la Costituzione", ha spiegato il presidente della commissione per la legislazione statale, Pavel Krasheninnikov. In generale, grazie alla nuova legge, nella Federazione Russa compaiono meccanismi per prevenire una serie di situazioni di crisi non solo nella sfera politica, ma anche in quella economica, ha sottolineato il parlamentare. Le modifiche approvate si applicano anche all'ambito internazionale. La Corte costituzionale ha il potere di decidere la questione dell'esecuzione delle decisioni degli organi interstatali e dei tribunali internazionali. "Se queste decisioni contraddicono le disposizioni della Costituzione russa, la legge aiuterà a proteggere i valori e la sovranità", ha spiegato in precedenza il presidente della Duma di Stato, Vjacheslav Volodin. Queste norme non mirano a respingere gli obblighi internazionali, ma consentono di creare un meccanismo costituzionalmente accettabile per la loro attuazione, ha sottolineato a sua volta Krasheninnikov. (Rum)