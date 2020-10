Libia-Egitto: Afriqiyah Airways annuncia la ripresa dei voli Tripoli-Alessandria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea libica Afriqiyah Airways ha dichiarato che riprenderà i suoi voli per la città egiziana di Alessandria, andata e ritorno, da Tripoli dal 4 novembre prossimo. Afriqiyah Airways ha preannunciato a tutti i suoi clienti che riprenderà presto la linea di trasporto aereo anche per Khartoum, in Sudan, senza precisare i prezzi dei biglietti. Circa un mese fa, l'Autorità per l'aviazione civile libica aveva revocato completamente l'embargo aereo su tutte le destinazioni internazionali e nazionali. In precedenza, Afriqiyah Airways ha avviato i suoi voli per Bengasi, in coincidenza con gli sforzi della compagnia per riportare le compagnie aeree negli aeroporti nelle città e nelle regioni del sud. (Res)