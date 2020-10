Canada-Cina: iniziata udienza di cinque giorni su caso Meng, difesa denuncia presunti abusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema della Columbia Britannica, in Canada, ha aperto oggi un'udienza di cinque giorni nell’ambito del procedimento di estradizione di Meng Wanzhou, la direttrice finanziaria del colosso tecnologico Huawei, arrestata il primo dicembre 2018 all'aeroporto internazionale di Vancouver su richiesta degli Stati Uniti, con l'accusa di frode. Durante i cinque giorni gli avvocati di Meng sosterranno che i funzionari dell'amministrazione statunitense hanno ordinato agli agenti della Royal Canadian Mounted Police (Rcmp) e della Canada Border Services Agency (Cbsa) di "impegnarsi in una ricerca ingannevole e impropria, violando così un'ordinanza del tribunale e i diritti fondamentali di Meng", secondo quanto riferito da Huawei Canada in un comunicato. "Huawei confida nel sistema giudiziario canadese per sostenere l'integrità e garantire la giustizia per tutti. La compagnia ha sempre avuto grande fiducia nell'innocenza di Meng Wanzhou. Continueremo a sostenerla nello svelare la verità dietro l'abuso dei suoi diritti", si legge nella nota. Sia Meng che Huawei hanno ripetutamente negato qualsiasi illecito. Gli avvocati di Meng hanno sostenuto che le autorità canadesi hanno comunicato in modo improprio con le loro controparti statunitensi, inclusa la presunta condivisione di dettagli identificativi sui suoi dispositivi elettronici. I legali hanno chiesto il rilascio di documenti, comprese le e-mail, scambiati tra le autorità canadesi e statunitensi, per dimostrare che si sono verificati abusi nel corso del processo. (Cip)