Romania-Francia: firmata nuova tabella di marcia sul partenariato strategico

- I premier di Francia e Romania, Jean Castex e Ludovic Orban, hanno firmato una nuova tabella di marcia sul partenariato strategico tra i due paesi, "con una struttura aggiornata e ambiziosa". "Si tratta di una visita estremamente importante in un anno simbolico in cui celebriamo 140 anni di relazioni diplomatiche. I nostri paesi sono legati da un partenariato strategico, e il desiderio comune è quello di dare un carattere ancora più strategico a questo partenariato, per questo abbiamo firmato una nuova roadmap con una struttura aggiornata, ambiziosa, che mira a stringere ancora di più le relazioni tra Francia e Romania, sia bilateralmente che a livello europeo e internazionale ", ha affermato Orban. Il premier ha sottolineato che la presenza economica della parte francese in Romania è importante. "Gli investimenti francesi generano molti posti di lavoro e, prima della pandemia, gli scambi economici tra i nostri paesi hanno raggiunto quasi i 10 miliardi di euro all'anno. Vogliamo che questa cooperazione cresca, si diversifichi, si approfondisca, generi effetti ancora più benefici ", ha precisato Orban. (segue) (Rob)