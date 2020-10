Romania-Francia: firmata nuova tabella di marcia sul partenariato strategico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro romeno ha affermato che lui e il suo omologo hanno anche firmato una dichiarazione di intenti sulla cooperazione nel campo del nucleare civile, che dovrebbe essere sviluppata in Romania "con partner affidabili". "In quasi tutti i campi, ci può essere cooperazione tra aziende della Francia e Romania", ha detto Orban. Il capo del governo di Bucarest ha menzionato come potenziali aree di collaborazione trasporti, energia, sicurezza informatica, telecomunicazioni. "Abbiamo anche deciso di intensificare il dialogo bilaterale in materia di sicurezza e difesa. Pertanto, ci siamo impegnati a continuare le consultazioni sostanziali, periodicamente, a livello dei ministri responsabili degli affari esteri e della difesa nel formato 2 + 2 ", ha affermato Orban. Il primo ministro romeno ha anche ricordato la riaffermazione dell'impegno comune a rafforzare il progetto europeo. "Avremo un dialogo intenso in vista dell'assunzione da parte della Francia della presidenza del Consiglio dell'Unione europea. Nello stesso contesto, abbiamo sottolineato che è importante mettere in atto rapidamente i meccanismi e gli strumenti per poter utilizzare i fondi del futuro bilancio europeo e quelli del piano europeo di ripresa economica ", ha affermato Orban. (segue) (Rob)